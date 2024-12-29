Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вашингтона» — о поведении Овечкина во время восстановления: это невероятно

Форвард «Вашингтона» — о поведении Овечкина во время восстановления: это невероятно
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о поведении российского нападающего Александра Овечкина во время восстановления после перелома ноги.

«Он всё равно был рядом, это даже немного забавно. Я никогда не видел ничего подобного. Ты мог заметить его за углом, как он улыбается, слушая предматчевую речь, или если ребята что-то делали до или после игры, он всегда был где-то поблизости; он не хотел пропустить ни единого момента. Это просто невероятно. Он действительно обожает приходить на каток и вкладывает огромное количество времени и усилий. И он был рядом для каждого из нас; даже будучи вне игры, он продолжал нам помогать», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».

Ранее сообщалось, что Овечкин сыграет в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который состоится 29 декабря и начнётся в 3:00 мск.

Материалы по теме
«Великая восьмёрка побьёт рекорд в этом сезоне!» Что Америка ждёт от Овечкина после травмы
«Великая восьмёрка побьёт рекорд в этом сезоне!» Что Америка ждёт от Овечкина после травмы

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android