Овечкин кратко высказался о «Торонто», в матче с которым впервые сыграет после травмы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин кратко высказался о «Торонто Мэйпл Лифс» — предстоящем сопернике команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Та же команда, но другой тренер», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

Главным тренер «Торонто» является Крэйг Берюбе, который возглавил клуб в мае 2024 года. В качестве игрока канадский специалист выступал за «Мэйпл Лифс» в сезоне-1991/1992.

Ранее сообщалось, что Овечкин сыграет во встрече с «Торонто», которая состоится 29 декабря и начнётся в 3:00 мск. Это будет первая игра Овечкина после травмы, которую он получил 19 ноября.

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси: