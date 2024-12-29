Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин кратко высказался о «Торонто», в матче с которым впервые сыграет после травмы

Овечкин кратко высказался о «Торонто», в матче с которым впервые сыграет после травмы
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин кратко высказался о «Торонто Мэйпл Лифс» — предстоящем сопернике команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Та же команда, но другой тренер», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

Главным тренер «Торонто» является Крэйг Берюбе, который возглавил клуб в мае 2024 года. В качестве игрока канадский специалист выступал за «Мэйпл Лифс» в сезоне-1991/1992.

Ранее сообщалось, что Овечкин сыграет во встрече с «Торонто», которая состоится 29 декабря и начнётся в 3:00 мск. Это будет первая игра Овечкина после травмы, которую он получил 19 ноября.

Материалы по теме
«Великая восьмёрка побьёт рекорд в этом сезоне!» Что Америка ждёт от Овечкина после травмы
«Великая восьмёрка побьёт рекорд в этом сезоне!» Что Америка ждёт от Овечкина после травмы
Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android