Овечкин кратко высказался о «Торонто», в матче с которым впервые сыграет после травмы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин кратко высказался о «Торонто Мэйпл Лифс» — предстоящем сопернике команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Та же команда, но другой тренер», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.
Главным тренер «Торонто» является Крэйг Берюбе, который возглавил клуб в мае 2024 года. В качестве игрока канадский специалист выступал за «Мэйпл Лифс» в сезоне-1991/1992.
Ранее сообщалось, что Овечкин сыграет во встрече с «Торонто», которая состоится 29 декабря и начнётся в 3:00 мск. Это будет первая игра Овечкина после травмы, которую он получил 19 ноября.
Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси: