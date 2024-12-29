Тренер «Вашингтона» объяснил влияние текущего отрезка сезона на итоговый результат в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о важности текущего отрезка регулярного чемпионата НХЛ после рождественской паузы.

«Этот период сезона интересен. Я обдумывал его во время перерыва. Так, я решил разделить сезон на три части. У нас есть 34 встречи, которые мы только что сыграли, прошла почти половина сезона, затем рождественский перерыв, и сейчас у нас 21 игра за 44 дня перед Турниром четырёх наций (турнир стартует 2 февраля 2025 года. — Прим. «Чемпионата»). Это своего рода средняя часть сезона, а затем финальный рывок. Так что эта 21 игра за 44 дня — как раз тот момент, когда мы можем значительно помочь команде подготовиться к финальному отрезку НХЛ», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды Карбери 48 очков в 34 матчах.

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