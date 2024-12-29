Карбери высказался о влиянии на команду погони Овечкина за рекордом Гретцки

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился мнением о том, как может влиять на команду погоня капитана «столичных» Александра Овечкина за рекордом по голам в НХЛ Уэйна Гретцки.
«Знаете, что забавно? Я искренне не знаю, что думают по этому поводу другие ребята из команды: когда мы находимся в игре, ты, разумеется, сидишь на краю своего сиденья, и, когда Овечкин забивает, особенно на домашней арене, чувствуешь азарт. Но что касается подготовки, внимания со стороны СМИ, преследования рекорда, то я честно не думаю, что ребята на это много обращают внимания, кроме того факта, что мы ждём, когда он поможет нам выиграть ещё одну хоккейную игру. О самом рекорде я ловлю себя на мысли уже после игры
У него получилось приблизиться вплотную к рекорду… Это отражает умение Овечкина сфокусироваться на конкретной цели. Сейчас он сфокусирован на ближайшей игре с «Торонто», он хочет забросить как минимум одну шайбу и помочь команде победить», — приводит слова Карбери Yardbarker.
Напомним, Овечкин восстановился после перелома ноги и вернётся в состав команды в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который пройдёт сегодня, 29 декабря. Сейчас россиянину осталось забросить 26 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
Главные рекорды Александра Овечкина: