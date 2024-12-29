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Анахайм Дакс — Филадельфия Флайерз, результат матча 29 декабря 2024, счёт 1:3, регулярный чемпионат НХЛ

«Филадельфия» с Мичковым обыграла в гостях «Анахайм» в матче НХЛ
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В ночь с 28 на 29 декабря на льду «Хонда-центр» в американском Анахайме завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Бринк, Йорк) – 24:03     1:1 Терри (Гудас, ЛаКомбе) – 35:38     1:2 Фрост (Лотон) – 45:57     1:3 Фараби – 57:40    

В составе победителей забивали американские нападающие Ноа Кейтс и Джоэль Фараби, а также канадский форвард Морган Фрост. Российские игроки — Матвей Мичков и Егор Замула результативными действиями в этой встрече не отличились.

У хозяев единственную шайбу забросил американский нападающий Трой Терри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Анахайм» набрал 30 очков и занимает 13 место в таблице Западной конференции. «Филадельфия» идёт на 11-й строчке с 36 очками на Востоке.

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