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«Филадельфия» с Мичковым обыграла в гостях «Анахайм» в матче НХЛ

В ночь с 28 на 29 декабря на льду «Хонда-центр» в американском Анахайме завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

В составе победителей забивали американские нападающие Ноа Кейтс и Джоэль Фараби, а также канадский форвард Морган Фрост. Российские игроки — Матвей Мичков и Егор Замула результативными действиями в этой встрече не отличились.

У хозяев единственную шайбу забросил американский нападающий Трой Терри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Анахайм» набрал 30 очков и занимает 13 место в таблице Западной конференции. «Филадельфия» идёт на 11-й строчке с 36 очками на Востоке.

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