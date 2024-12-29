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Лос-Анджелес Кингз — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 29 декабря 2024, счёт 4:3 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ

Ассисты Макдэвида и Подколзина не спасли «Эдмонтон» от поражения в матче с «Лос-Анджелес»
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В ночь с 28 на 29 декабря на льду «Крипто.ком-Арена» в американском Лос-Анджелесе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Капанен (Браун, Эмберсон) – 09:43     1:1 Байфилд (Фёгеле, Кларк) – 12:32     2:1 Фёгеле (Спенс, Байфилд) – 17:35     2:2 Ньюджент-Хопкинс – 23:20 (pp)     2:3 Арвидссон (Подколзин, Драйзайтль) – 31:59     3:3 Жанно (Спенс, Фёгеле) – 42:32     4:3 Байфилд (Дано, Кемпе) – 63:19    

В составе победителей голами отличились Куинтон Байфилд (2+1), Уоррен Фёгеле (1+2) и Таннер Жанно. Российский защитник Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «-1».

За гостей забивали Каспери Капанен, Райан Ньюджент-Хопкинс и Виктор Арвидссон. Известные игроки «Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль отдали по одной голевой передаче. Также ассист на счету российского нападающего Василия Подколзина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Лос-Анджелес» набрал 45 очков и занимает четвёртое место в таблице Западной конференции. «Эдмонтон» там же идёт на шестой строчке с 45 очками.

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