Ассисты Макдэвида и Подколзина не спасли «Эдмонтон» от поражения в матче с «Лос-Анджелес»

В ночь с 28 на 29 декабря на льду «Крипто.ком-Арена» в американском Лос-Анджелесе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.
В составе победителей голами отличились Куинтон Байфилд (2+1), Уоррен Фёгеле (1+2) и Таннер Жанно. Российский защитник Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «-1».
За гостей забивали Каспери Капанен, Райан Ньюджент-Хопкинс и Виктор Арвидссон. Известные игроки «Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль отдали по одной голевой передаче. Также ассист на счету российского нападающего Василия Подколзина.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Лос-Анджелес» набрал 45 очков и занимает четвёртое место в таблице Западной конференции. «Эдмонтон» там же идёт на шестой строчке с 45 очками.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: