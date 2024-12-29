МЧМ по хоккею — 2025: результаты, календарь, таблица, 28 декабря 2024 года

В ночь с 28 на 29 декабря в столице Канады Оттаве прошёл третий игровой день молодёжного чемпионата мира — 2025. В его рамках состоялись два матча в обеих группах турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

МЧМ-2025. Результаты игрового дня 28/29 декабря

Группа B. Казахстан U20 — Чехия U20 — 2:14.

Группа A. Латвия U20 — США U20 — 1:5.

Победителем прошлогоднего МЧМ-2024 стала команда США. Сборная России не принимает участия в МЧМ-2025 из-за отстранения от международных турниров, наложенного ИИХФ по политическим причинам.

Напомним, финальный матч турнира пройдёт в ночь на 6 января на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.

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