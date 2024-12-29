МЧМ по хоккею — 2025: результаты, календарь, таблица, 28 декабря 2024 года
Поделиться
В ночь с 28 на 29 декабря в столице Канады Оттаве прошёл третий игровой день молодёжного чемпионата мира — 2025. В его рамках состоялись два матча в обеих группах турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
МЧМ-2025. Результаты игрового дня 28/29 декабря
Группа B. Казахстан U20 — Чехия U20 — 2:14.
Группа A. Латвия U20 — США U20 — 1:5.
U20 ЧМ-2025 . Группа B
28 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Казахстан U20
Окончен
2 : 14
Чехия U20
0:1 Машталиржски (Фибигр, Шале) – 05:45 (5x5) 0:2 Сикора (Штанцль) – 05:51 (5x5) 0:3 Дворжак (Шале, Фельцман) – 11:01 (5x5) 0:4 Градец (Порт, Фибигр) – 14:45 (5x5) 1:4 Ляпунов (Симонов, Бейсембаев) – 18:34 (5x4) 1:5 Ехо (Порт, Чихар) – 22:54 (5x5) 1:6 Машталиржски – 24:10 (5x5) 1:7 Штанцль (Сикора, Градец) – 25:09 (5x5) 1:8 Машталиржски (Петр, Фибигр) – 27:25 (5x5) 1:9 Штанцль (Градец) – 29:17 (5x5) 1:10 Новотны – 29:32 (5x5) 1:11 Градец (Сикора) – 31:35 (5x5) 1:12 Чихар (Порт, Фибигр) – 32:05 (5x5) 2:12 Ким (Русланулы, Оразов) – 41:29 (5x5) 2:13 Штанцль (Гусинецкий) – 58:18 (5x5) 2:14 Градец (Штанцль) – 58:49 (5x5)
U20 ЧМ-2025 . Группа A
28 декабря 2024, суббота. 23:30 МСК
Латвия U20
Окончен
1 : 5
США U20
0:1 Нельсон (Айзерман, Ральф) – 01:58 (5x5) 0:2 Леонард (Хэгенс, Перро) – 25:08 (5x4) 0:3 Буйум (Хэгенс) – 31:13 (4x4) 0:4 Нельсон (Цимер) – 39:54 (5x4) 1:4 Лившиц (Дилевка, Наудиньш) – 48:22 (5x5) 1:5 Планте (Стига, Мур) – 55:31 (5x5)
Победителем прошлогоднего МЧМ-2024 стала команда США. Сборная России не принимает участия в МЧМ-2025 из-за отстранения от международных турниров, наложенного ИИХФ по политическим причинам.
Напомним, финальный матч турнира пройдёт в ночь на 6 января на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 декабря 2024
-
03:19
-
03:13
-
03:13
-
02:44
-
02:39
-
02:19
-
02:15
-
02:03
-
01:47
-
01:23
-
00:46
-
00:38
-
00:35
-
00:33
-
00:30
-
00:27
-
00:27
-
00:21
-
00:11
- 28 декабря 2024
-
23:50
-
23:43
-
23:33
-
23:10
-
23:02
-
22:48
-
22:40
-
22:33
-
22:30
-
22:24
-
22:19
-
22:08
-
22:03
-
21:53
-
21:51
-
21:49