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Макдэвид вышел на 2-е место в истории НХЛ по результативным сериям. Больше лишь у Гретцки

Макдэвид вышел на 2-е место в истории НХЛ по результативным сериям. Больше лишь у Гретцки
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид продлил результативную серию в Национальной хоккейной лиге до 10 матчей. Форвард в 16-й раз в своей карьере дошёл до результативной серии из 10 матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Капанен (Браун, Эмберсон) – 09:43     1:1 Байфилд (Фёгеле, Кларк) – 12:32     2:1 Фёгеле (Спенс, Байфилд) – 17:35     2:2 Ньюджент-Хопкинс – 23:20 (pp)     2:3 Арвидссон (Подколзин, Драйзайтль) – 31:59     3:3 Жанно (Спенс, Фёгеле) – 42:32     4:3 Байфилд (Дано, Кемпе) – 63:19    

Канадский нападающий занял второе место в истории НХЛ по результативным сериям из 10 игр, уступая только Уэйну Гретцки (31).

Напомним, Макдэвид отметился результативной передачей в последнем матче регулярного чемпионата с Лос-Анджелес Кингз (3:4 ОТ).

В нынешнем сезоне Макдэвид принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 15 голов и сделал 35 результативных передач.

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