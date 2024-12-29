Макдэвид вышел на 2-е место в истории НХЛ по результативным сериям. Больше лишь у Гретцки

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид продлил результативную серию в Национальной хоккейной лиге до 10 матчей. Форвард в 16-й раз в своей карьере дошёл до результативной серии из 10 матчей.

Канадский нападающий занял второе место в истории НХЛ по результативным сериям из 10 игр, уступая только Уэйну Гретцки (31).

Напомним, Макдэвид отметился результативной передачей в последнем матче регулярного чемпионата с Лос-Анджелес Кингз (3:4 ОТ).

В нынешнем сезоне Макдэвид принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 15 голов и сделал 35 результативных передач.

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