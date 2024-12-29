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Александр Овечкин вышел на лёд в матче с «Торонто», это его первая игра после травмы

Александр Овечкин вышел на лёд в матче с «Торонто», это его первая игра после травмы
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В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2-й период
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14     1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46     1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54     2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10     2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53    

В этой встрече на площадке появился российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который восстановился после перелома ноги. Россиянин не играл с 19 ноября.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 19 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 15 голов и 10 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1445 матчей, в которых он забил 868 голов и сделал 707 результативных передач.

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