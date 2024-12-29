Александр Овечкин вышел на лёд в матче с «Торонто», это его первая игра после травмы

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

В этой встрече на площадке появился российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который восстановился после перелома ноги. Россиянин не играл с 19 ноября.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 19 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 15 голов и 10 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1445 матчей, в которых он забил 868 голов и сделал 707 результативных передач.

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси