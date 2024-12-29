Главный тренер «Салавата Юлаева» назвал причины ухода Шарова из клуба

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал причины ухода Александра Шарова из клуба.

«У Александра в команде была роль: он играл в центре, выходил и большинстве, затем уже пробовали его с краю. Что касается ухода, то это хоккейная жизнь. Он сказал, что ему нужно что-то поменять, что у него что-то не пошло. Это по-мужски, и его прямота вызывает уважение. Конечно, это было непростое решение для любого игрока: тут хорошие условия, семья», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».

27 декабря, форвард расторг контракт с «Салаватом Юлаевым» и подписал контрактное соглашение с «Автомобилистом» до конца сезона.

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