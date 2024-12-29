Кучеров вышел на чистое второе место в истории «Тампы» по результативным передачам

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 589-й в карьере.

По результативным передачам он обошёл Мартина Сент-Луиса (588), заняв второе место в истории франшизы. Рекорд по результативным передачам в истории «Тампы» принадлежит Виктору Хедману.

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