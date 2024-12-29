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Кучеров вышел на чистое второе место в истории «Тампы» по результативным передачам

Кучеров вышел на чистое второе место в истории «Тампы» по результативным передачам
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
5 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров – 02:27 (pp)     1:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 09:23     2:1 Макдона (Чирелли) – 18:11 (sh)     3:1 Пойнт (Кучеров) – 23:35     4:1 Чирелли (Хагель) – 25:02 (sh)     5:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 28:08 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 589-й в карьере.

По результативным передачам он обошёл Мартина Сент-Луиса (588), заняв второе место в истории франшизы. Рекорд по результативным передачам в истории «Тампы» принадлежит Виктору Хедману.

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