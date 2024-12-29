«Рейнджерс» заменили Шестёркина после пяти пропущенных голов в матче с «Тампой»
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров – 02:27 (pp) 1:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 09:23 2:1 Макдона (Чирелли) – 18:11 (sh) 3:1 Пойнт (Кучеров) – 23:35 4:1 Чирелли (Хагель) – 25:02 (sh) 5:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 28:08 (pp) 5:2 Трочек (Линдгрен) – 40:13 (sh) 6:2 Пол – 54:12
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин был заменён во втором периоде после пяти пропущенных голов. К этому моменту он сделал 8 сейвов. Вместо него на площадку вышел Джонатан Куик.
Отметим, единственный на данный момент гол в составе «Рейнджерс» забил российский нападающий Артемий Панарин.
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