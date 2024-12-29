«Рейнджерс» заменили Шестёркина после пяти пропущенных голов в матче с «Тампой»

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин был заменён во втором периоде после пяти пропущенных голов. К этому моменту он сделал 8 сейвов. Вместо него на площадку вышел Джонатан Куик.

Отметим, единственный на данный момент гол в составе «Рейнджерс» забил российский нападающий Артемий Панарин.

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