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Кучеров обошёл Овечкина по голам в текущем сезоне НХЛ

Кучеров обошёл Овечкина по голам в текущем сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забивший гол в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», обогнал по заброшенным шайбам в текущем розыгрыше турнира 39-летнего капитана, форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров – 02:27 (pp)     1:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 09:23     2:1 Макдона (Чирелли) – 18:11 (sh)     3:1 Пойнт (Кучеров) – 23:35     4:1 Чирелли (Хагель) – 25:02 (sh)     5:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 28:08 (pp)     5:2 Трочек (Линдгрен) – 40:13 (sh)     6:2 Пол – 54:12    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт встречи 5:1 в пользу «молний». У Кучерова теперь 16 голов в сезоне. На счету форварда Овечкина, играющего в параллельном матче с «Торонто Мэйпл Лифс», 15 заброшенных шайб.

Отметим, кроме гола на счету Кучерова также два ассиста в первых 40 минутах встречи. Таким образом, российский нападающий набрал 53 (16+37) очков за 31 матче сезона.

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