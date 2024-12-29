Кучеров обошёл Овечкина по голам в текущем сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забивший гол в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», обогнал по заброшенным шайбам в текущем розыгрыше турнира 39-летнего капитана, форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров – 02:27 (pp) 1:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 09:23 2:1 Макдона (Чирелли) – 18:11 (sh) 3:1 Пойнт (Кучеров) – 23:35 4:1 Чирелли (Хагель) – 25:02 (sh) 5:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 28:08 (pp) 5:2 Трочек (Линдгрен) – 40:13 (sh) 6:2 Пол – 54:12
На момент написания новости завершился второй период. Счёт встречи 5:1 в пользу «молний». У Кучерова теперь 16 голов в сезоне. На счету форварда Овечкина, играющего в параллельном матче с «Торонто Мэйпл Лифс», 15 заброшенных шайб.
Отметим, кроме гола на счету Кучерова также два ассиста в первых 40 минутах встречи. Таким образом, российский нападающий набрал 53 (16+37) очков за 31 матче сезона.
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