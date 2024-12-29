Матвей Мичков не может набрать очки в семи матчах НХЛ подряд

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков не смог отметиться результативными действиями в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:1).

Таким образом, этот матч стал уже седьмым для 20-летнего россиянина, в котором он не сумел набрать очков.

Напомним, нынешний сезон является дебютным для Мичкова в НХЛ. На данный момент он провёл 34 матча в текущей регулярке, в которых набрал 27 (11+16) очков.

После 36 матчей «Филадельфия» занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 36 очками.

Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье молодой хоккеист подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.