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Матвей Мичков не может набрать очки в семи матчах НХЛ подряд

Матвей Мичков не может набрать очки в семи матчах НХЛ подряд
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков не смог отметиться результативными действиями в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Бринк, Йорк) – 24:03     1:1 Терри (Гудас, ЛаКомбе) – 35:38     1:2 Фрост (Лотон) – 45:57     1:3 Фараби – 57:40    

Таким образом, этот матч стал уже седьмым для 20-летнего россиянина, в котором он не сумел набрать очков.

Напомним, нынешний сезон является дебютным для Мичкова в НХЛ. На данный момент он провёл 34 матча в текущей регулярке, в которых набрал 27 (11+16) очков.

Матвей Мичков Подробнее

После 36 матчей «Филадельфия» занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 36 очками.

Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье молодой хоккеист подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.

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