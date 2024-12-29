24 сейва Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в Бостоне

В Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» уверенно обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:0.

Шайбами в составе победителей отметились Джастин Бразо, Морган Гики, Давид Пастрняк и Коул Кёпке.

Российский голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов отразил в этой встрече 24 броска по своим воротам.

Отметим, что это был второй матч подряд между этими соперниками. Днём ранее «жакеты» обыграли «Брюинз» на своём льду со счётом 6:2.

«Бостон» набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Коламбус» остался с 36 очками и идёт шестым в Столичном дивизионе.

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