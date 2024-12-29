24 сейва Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в Бостоне
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В Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» уверенно обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Бразо (Карло, Лорей) – 02:28 2:0 Гики – 26:29 3:0 Пастрняк (Гики, Заха) – 28:18 4:0 Кёпке – 46:06
Шайбами в составе победителей отметились Джастин Бразо, Морган Гики, Давид Пастрняк и Коул Кёпке.
Российский голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов отразил в этой встрече 24 броска по своим воротам.
Отметим, что это был второй матч подряд между этими соперниками. Днём ранее «жакеты» обыграли «Брюинз» на своём льду со счётом 6:2.
«Бостон» набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Коламбус» остался с 36 очками и идёт шестым в Столичном дивизионе.
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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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