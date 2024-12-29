Гол Овечкина в первой игре после возвращения помог «Вашингтону» победить «Торонто»
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В ночь с 28 на 29 декабря на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в игре со счётом 5:2 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14 1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46 1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54 2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10 2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53 2:4 Уилсон (Чикран, Строум) – 52:36 (pp) 2:5 Овечкин (Протас, Дюбуа) – 56:37
В составе победителей голами отличились Эндрю Манджапане (1+1), Джейкоб Чикран (1+1), Ник Дауд, Том Уилсон, а также вернувшийся после травмы российский форвард Александр Овечкин.
За хозяев забивали Джон Таварес и Бобби Макманн.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Торонто» набрал 46 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Вашингтон» там же идёт на второй строчке с 50 очками.
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