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Торонто Мэйпл Лифс — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 29 декабря 2024 года, счёт 2:5, регулярный чемпионат НХЛ

Гол Овечкина в первой игре после возвращения помог «Вашингтону» победить «Торонто»
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В ночь с 28 на 29 декабря на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в игре со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14     1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46     1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54     2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10     2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53     2:4 Уилсон (Чикран, Строум) – 52:36 (pp)     2:5 Овечкин (Протас, Дюбуа) – 56:37    

В составе победителей голами отличились Эндрю Манджапане (1+1), Джейкоб Чикран (1+1), Ник Дауд, Том Уилсон, а также вернувшийся после травмы российский форвард Александр Овечкин.

За хозяев забивали Джон Таварес и Бобби Макманн.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Торонто» набрал 46 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Вашингтон» там же идёт на второй строчке с 50 очками.

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