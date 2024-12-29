Гол Овечкина в первой игре после возвращения помог «Вашингтону» победить «Торонто»

В ночь с 28 на 29 декабря на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в игре со счётом 5:2 одержали гости.

В составе победителей голами отличились Эндрю Манджапане (1+1), Джейкоб Чикран (1+1), Ник Дауд, Том Уилсон, а также вернувшийся после травмы российский форвард Александр Овечкин.

За хозяев забивали Джон Таварес и Бобби Макманн.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Торонто» набрал 46 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Вашингтон» там же идёт на второй строчке с 50 очками.

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