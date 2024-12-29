Александр Овечкин забросил 869-ю шайбу за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Торонто (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт третий период, счёт 5:2 в пользу гостей.

Пятую шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил российский нападающий и капитан Александр Овечкин, поразив пустые ворота соперника в концовке встречи. Для него этот гол стал 869-м за карьеру в НХЛ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео очередной шайбы российского суперфорварда:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, этот матч стал первым для 39-летнего после того, как он пропустил больше месяца из-за перелома ноги, полученного в матче с «Ютой» 19 ноября. Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 19 матчей, в которых набрал, с учётом этой игры, 26 (16+10) очков.