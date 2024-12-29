Три очка Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть «Рейнджерс». У Панарина гол

В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 6:2.
Дубль в составе победителей на счету Брейдена Пойнта. Ещё по шайбе забросили Никита Кучеров, Райан Макдона, Энтони Чирелли и Ник Пол. На счету Кучерова в этой встрече также результативная передача.
У «Рейнджерс» голы забили Артемий Панарин и Винсент Трочек.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 42 броска по своим воротам. Его коллега и соотечественник из «Рейнджерс» был заменён после пяти пропущенных шайб.
«Молнии» набрали 42 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Копы» проиграли третий матч кряду, остались с 33 очками и идут последними в Столичном дивизионе.
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