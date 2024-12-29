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Три очка Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть «Рейнджерс». У Панарина гол

Три очка Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть «Рейнджерс». У Панарина гол
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В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров – 02:27 (pp)     1:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 09:23     2:1 Макдона (Чирелли) – 18:11 (sh)     3:1 Пойнт (Кучеров) – 23:35     4:1 Чирелли (Хагель) – 25:02 (sh)     5:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 28:08 (pp)     5:2 Трочек (Линдгрен) – 40:13 (sh)     6:2 Пол – 54:12    

Дубль в составе победителей на счету Брейдена Пойнта. Ещё по шайбе забросили Никита Кучеров, Райан Макдона, Энтони Чирелли и Ник Пол. На счету Кучерова в этой встрече также результативная передача.

У «Рейнджерс» голы забили Артемий Панарин и Винсент Трочек.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 42 броска по своим воротам. Его коллега и соотечественник из «Рейнджерс» был заменён после пяти пропущенных шайб.

«Молнии» набрали 42 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Копы» проиграли третий матч кряду, остались с 33 очками и идут последними в Столичном дивизионе.

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