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Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 25 шайб до рекорда Гретцки

Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 25 шайб до рекорда Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 869-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги. Эти голы помогли «Вашингтон Кэпиталз» в гостях победить «Торонто Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершилась со счётом 5:2 в пользу столичного клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14     1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46     1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54     2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10     2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53     2:4 Уилсон (Чикран, Строум) – 52:36 (pp)     2:5 Овечкин (Протас, Дюбуа) – 56:37    

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 25 шайб.

Теперь на счету россиянина 16 голов и 10 результативных передач в 19 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1445 матчах, забив 869 голов и сделав 707 результативных передач.

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