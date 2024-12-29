Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 25 шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 869-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги. Эти голы помогли «Вашингтон Кэпиталз» в гостях победить «Торонто Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершилась со счётом 5:2 в пользу столичного клуба.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 25 шайб.

Теперь на счету россиянина 16 голов и 10 результативных передач в 19 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1445 матчах, забив 869 голов и сделав 707 результативных передач.

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Главные рекорды Александра Овечкина: