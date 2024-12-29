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Александр Овечкин установил рекорд НХЛ всех времён в матче с «Торонто»

Александр Овечкин установил рекорд НХЛ всех времён в матче с «Торонто»
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В ночь с 28 на 29 декабря на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14     1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46     1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54     2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10     2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53     2:4 Уилсон (Чикран, Строум) – 52:36 (pp)     2:5 Овечкин (Протас, Дюбуа) – 56:37    

Пятую шайбу гостей в этой встрече забросил российский нападающий и капитан Александр Овечкин, поразив пустые ворота в концовке встречи. Этот гол стал 40-м для россиянина в 2024 календарном году.

Таким образом, этот год стал 14-м в заокеанской карьере 39-летнего Овечкина, в котором он забросил не менее 40 шайб. По этому показателю он вышел на чистое первое место в истории НХЛ, обойдя Бретта Халла (13).

Александр Овечкин Подробнее

Напомним, этот матч стал первым для 39-летнего после того, как он пропустил больше месяца из-за перелома ноги. Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.

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