Александр Овечкин установил рекорд НХЛ всех времён в матче с «Торонто»

В ночь с 28 на 29 декабря на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре со счётом 5:2 одержали гости.

Пятую шайбу гостей в этой встрече забросил российский нападающий и капитан Александр Овечкин, поразив пустые ворота в концовке встречи. Этот гол стал 40-м для россиянина в 2024 календарном году.

Таким образом, этот год стал 14-м в заокеанской карьере 39-летнего Овечкина, в котором он забросил не менее 40 шайб. По этому показателю он вышел на чистое первое место в истории НХЛ, обойдя Бретта Халла (13).

Напомним, этот матч стал первым для 39-летнего после того, как он пропустил больше месяца из-за перелома ноги. Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.