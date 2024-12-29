Две передачи Романова и 22 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть дома «Питтсбург»

В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 6:3.

Дублями в составе победителей отметился Кейси Сизикас и Андерс Ли. Ещё по шайбе забросили Жан-Габриэль Пажо и Энтони Дюклер. Российский защитник «островитян» Александр Романов отметился двумя результативными передачами. Его одноклубник и соотечественник Илья Сорокин отразил 22 броска по своим воротам.

У «пингвинов» голы забили Майкл Бантинг, Ноэль Аччари и Рикард Ракелль. Ассист записал на свой счёт российский форвард Евгений Малкин.

«Айлендерс» набрали 35 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Пингвинз» там же идут на четвёртой строчке с 37 очками.