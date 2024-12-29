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Две передачи Романова и 22 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть дома «Питтсбург»

Две передачи Романова и 22 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть дома «Питтсбург»
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В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пажо (Барзал) – 14:47     1:1 Бантинг (Ракелль, Кросби) – 16:03 (pp)     2:1 Дюклер (Палмьери, Нельсон) – 25:39     3:1 Ли (Романов, Барзал) – 28:36     4:1 Сизикас (Романов, Хорват) – 29:39     4:2 Аччари (Ньето, Карлссон) – 33:49     4:3 Ракелль (Грызлик, Малкин) – 39:56     5:3 Сизикас (Хольмстрём) – 54:43     6:3 Ли – 59:36    

Дублями в составе победителей отметился Кейси Сизикас и Андерс Ли. Ещё по шайбе забросили Жан-Габриэль Пажо и Энтони Дюклер. Российский защитник «островитян» Александр Романов отметился двумя результативными передачами. Его одноклубник и соотечественник Илья Сорокин отразил 22 броска по своим воротам.

У «пингвинов» голы забили Майкл Бантинг, Ноэль Аччари и Рикард Ракелль. Ассист записал на свой счёт российский форвард Евгений Малкин.

«Айлендерс» набрали 35 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Пингвинз» там же идут на четвёртой строчке с 37 очками.

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