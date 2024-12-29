Две передачи Романова и 22 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть дома «Питтсбург»
Поделиться
В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пажо (Барзал) – 14:47 1:1 Бантинг (Ракелль, Кросби) – 16:03 (pp) 2:1 Дюклер (Палмьери, Нельсон) – 25:39 3:1 Ли (Романов, Барзал) – 28:36 4:1 Сизикас (Романов, Хорват) – 29:39 4:2 Аччари (Ньето, Карлссон) – 33:49 4:3 Ракелль (Грызлик, Малкин) – 39:56 5:3 Сизикас (Хольмстрём) – 54:43 6:3 Ли – 59:36
Дублями в составе победителей отметился Кейси Сизикас и Андерс Ли. Ещё по шайбе забросили Жан-Габриэль Пажо и Энтони Дюклер. Российский защитник «островитян» Александр Романов отметился двумя результативными передачами. Его одноклубник и соотечественник Илья Сорокин отразил 22 броска по своим воротам.
У «пингвинов» голы забили Майкл Бантинг, Ноэль Аччари и Рикард Ракелль. Ассист записал на свой счёт российский форвард Евгений Малкин.
«Айлендерс» набрали 35 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Пингвинз» там же идут на четвёртой строчке с 37 очками.
Комментарии
- 29 декабря 2024
-
06:21
-
06:16
-
06:14
-
05:59
-
05:52
-
05:47
-
05:39
-
05:36
-
05:32
-
05:16
-
05:00
-
04:50
-
04:35
-
04:22
-
03:19
-
03:13
-
03:13
-
02:44
-
02:39
-
02:19
-
02:15
-
02:03
-
01:47
-
01:23
-
00:46
-
00:38
-
00:35
-
00:33
-
00:30
-
00:27
-
00:27
-
00:21
-
00:11
- 28 декабря 2024
-
23:50
-
23:43