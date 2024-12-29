Александр Овечкин вышел на второе место по голам среди россиян в текущем сезона НХЛ

В ночь с 28 на 29 декабря на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре со счётом 5:2 одержали гости. В составе гостей заброшенной шайбой отличился российскиф форвард и капитан Александр Овечкин.

Для Овечкина эта шайба стала 16-й в текущем сезоне регулярки и он вышел на второе место среди российских снайперов текущего розыгрыша. Столько же шайб в своём активе имеют Никита Кучеров из «Тампы» и Артемий Панарин из «Рейнджерс». Они делят вторую строчку с Овечкиным.

Лучшим российский снайпером текущего сезона является Кирилл Капризов из «Миннесоты», в его активе 23 гола.

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