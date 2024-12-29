Александр Овечкин вышел на второе место по голам среди россиян в текущем сезона НХЛ
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В ночь с 28 на 29 декабря на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре со счётом 5:2 одержали гости. В составе гостей заброшенной шайбой отличился российскиф форвард и капитан Александр Овечкин.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14 1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46 1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54 2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10 2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53 2:4 Уилсон (Чикран, Строум) – 52:36 (pp) 2:5 Овечкин (Протас, Дюбуа) – 56:37
Для Овечкина эта шайба стала 16-й в текущем сезоне регулярки и он вышел на второе место среди российских снайперов текущего розыгрыша. Столько же шайб в своём активе имеют Никита Кучеров из «Тампы» и Артемий Панарин из «Рейнджерс». Они делят вторую строчку с Овечкиным.
Лучшим российский снайпером текущего сезона является Кирилл Капризов из «Миннесоты», в его активе 23 гола.
Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси
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