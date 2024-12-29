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Кучеров обошёл Капризова и приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ

Кучеров обошёл Капризова и приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами по ходу матча с «Нью-Йорк Рейнджерс», который недавно завершился. Игра осталась за «Тампой», добывшей победу с итоговым счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров – 02:27 (pp)     1:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 09:23     2:1 Макдона (Чирелли) – 18:11 (sh)     3:1 Пойнт (Кучеров) – 23:35     4:1 Чирелли (Хагель) – 25:02 (sh)     5:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 28:08 (pp)     5:2 Трочек (Линдгрен) – 40:13 (sh)     6:2 Пол – 54:12    

Таким образом, Кучеров набрал 53 очка (16 голов и 37 ассистов) в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Столько же очков имеют в активе сразу двое: финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (20 голов и 33 ассиста) и немецкий игрок атаки «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (24+29).

Следом в гонке бомбардиров идёт российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, набравший 50 (23+27) очков. Единолично лидирует в этом рейтинге канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. В его активе 60 очков (14 голов и 46 результативных передач).

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