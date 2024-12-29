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Кучеров обошёл Капризова и приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами по ходу матча с «Нью-Йорк Рейнджерс», который недавно завершился. Игра осталась за «Тампой», добывшей победу с итоговым счётом 6:2.

Таким образом, Кучеров набрал 53 очка (16 голов и 37 ассистов) в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Столько же очков имеют в активе сразу двое: финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (20 голов и 33 ассиста) и немецкий игрок атаки «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (24+29).

Следом в гонке бомбардиров идёт российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, набравший 50 (23+27) очков. Единолично лидирует в этом рейтинге канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. В его активе 60 очков (14 голов и 46 результативных передач).

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