Кучеров обошёл Капризова и приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами по ходу матча с «Нью-Йорк Рейнджерс», который недавно завершился. Игра осталась за «Тампой», добывшей победу с итоговым счётом 6:2.
Таким образом, Кучеров набрал 53 очка (16 голов и 37 ассистов) в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Столько же очков имеют в активе сразу двое: финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен (20 голов и 33 ассиста) и немецкий игрок атаки «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (24+29).
Следом в гонке бомбардиров идёт российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, набравший 50 (23+27) очков. Единолично лидирует в этом рейтинге канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. В его активе 60 очков (14 голов и 46 результативных передач).
Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2023/24:
- 29 декабря 2024
-
06:21
-
06:16
-
06:14
-
05:59
-
05:52
-
05:47
-
05:39
-
05:36
-
05:32
-
05:16
-
05:00
-
04:50
-
04:35
-
04:22
-
03:19
-
03:13
-
03:13
-
02:44
-
02:39
-
02:19
-
02:15
-
02:03
-
01:47
-
01:23
-
00:46
-
00:38
-
00:35
-
00:33
-
00:30
-
00:27
-
00:27
-
00:21
-
00:11
- 28 декабря 2024
-
23:50
-
23:43