Никита Кучеров вышел на второе место по результативным передачам в истории «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:2).

Таким образом, по итогам этой игры на счету 31-летнего россиянина стало 590 ассистов за карьеру в НХЛ. Этот результат помог Кучерову выйти на второе место в истории «Тампы» по результативным передачам, обойдя Мартена Сен-Луи (588). Лидеров всех времён в истории франшизы является нынешний партнёр Кучерова по команде Виктор Хедман, на счету которого 597 передач.

Всего в нынешнем сезоне российский форвард сыграл в 31 матче, в которых набрал 53 (16+37) очка. Кучеров является лучшим бомбардиром сезона среди россиян на сегодняшний день.