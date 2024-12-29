Никита Кучеров вышел на второе место по результативным передачам в истории «Тампы»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров – 02:27 (pp) 1:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 09:23 2:1 Макдона (Чирелли) – 18:11 (sh) 3:1 Пойнт (Кучеров) – 23:35 4:1 Чирелли (Хагель) – 25:02 (sh) 5:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 28:08 (pp) 5:2 Трочек (Линдгрен) – 40:13 (sh) 6:2 Пол – 54:12
Таким образом, по итогам этой игры на счету 31-летнего россиянина стало 590 ассистов за карьеру в НХЛ. Этот результат помог Кучерову выйти на второе место в истории «Тампы» по результативным передачам, обойдя Мартена Сен-Луи (588). Лидеров всех времён в истории франшизы является нынешний партнёр Кучерова по команде Виктор Хедман, на счету которого 597 передач.
Всего в нынешнем сезоне российский форвард сыграл в 31 матче, в которых набрал 53 (16+37) очка. Кучеров является лучшим бомбардиром сезона среди россиян на сегодняшний день.
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