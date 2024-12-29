Александр Овечкин обновил свой исторический рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке сегодняшнего выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2).

Эта шайба стала 60-й для 39-летнего россиянина за карьеру в НХЛ, заброшенной в пустые ворота, что помогло ему обновить свой же исторический рекорд лиги по этому показателю. Второе место занимает легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 56 таких шайб.

Напомним, этот матч стал первым для российского суперфорварда после того, как он пропустил больше месяца из-за перелома ноги, полученного в игре с «Ютой» 19 ноября. Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.