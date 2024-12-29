Александр Овечкин в резкой форме прокомментировал свой первый гол после возвращения на лёд

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке сегодняшнего выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) и в послематчевой беседе с журналистом Кеном Кембеллом резко прокомментировал данное событие.

Кен спросил Овечкина, был ли этот гол самым лёгким из всех 869 голов, забитых в карьере россиянина, на что Овечкин ответил: «В этой лиге каждый гол трудно забить. Если хочешь попробовать, возьми коньки и играй «6 на 5», — приводит слова Овечкина Кембелл в соцсетях.

Напомним, до повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Овечкину осталось забросить 25 шайб.

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