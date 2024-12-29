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Александр Овечкин в резкой форме прокомментировал свой первый гол после возвращения на лёд

Александр Овечкин в резкой форме прокомментировал свой первый гол после возвращения на лёд
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Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке сегодняшнего выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) и в послематчевой беседе с журналистом Кеном Кембеллом резко прокомментировал данное событие.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14     1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46     1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54     2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10     2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53     2:4 Уилсон (Чикран, Строум) – 52:36 (pp)     2:5 Овечкин (Протас, Дюбуа) – 56:37    

Кен спросил Овечкина, был ли этот гол самым лёгким из всех 869 голов, забитых в карьере россиянина, на что Овечкин ответил: «В этой лиге каждый гол трудно забить. Если хочешь попробовать, возьми коньки и играй «6 на 5», — приводит слова Овечкина Кембелл в соцсетях.

Напомним, до повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Овечкину осталось забросить 25 шайб.

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