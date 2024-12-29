Род Бриндамор стал обладателем исторического тренерского рекорда НХЛ

Этой ночью «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2.

Таким образом, эта победа стала 300-й для главного тренера «ураганов» Рода Бриндамора за карьеру в НХЛ. Он вышел на первое место в истории лиги по скорости преодоления данной отметки. На это канадцу потребовалось всего 488 игр.

Напомним, 54-летний Бриндамор тренирует «Харрикейнз» с 2018 года. В 2021 году канадец получил награду «Джек Адамс Эворд», ежегодно вручаемую тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. Также он защищал цвета «ураганов» в качестве игрока с 2000 по 2010 год и в 2006 году помог «Каролине» стать обладателями Кубка Стэнли.

На данный момент «Каролина» занимает третье место в Столичном дивизионе с 45 очками.