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Род Бриндамор стал обладателем исторического тренерского рекорда НХЛ

Род Бриндамор стал обладателем исторического тренерского рекорда НХЛ
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Этой ночью «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Коттер – 22:56     1:1 Орлов (Уокер, Джарвис) – 39:30     1:2 Палат (Братт, Хэмилтон) – 41:05     2:2 Ахо (Рослович) – 41:56     3:2 Блейк (Котканиеми, Бёрнс) – 50:43 (pp)     4:2 Рослович (Джарвис, Уокер) – 52:06     5:2 Рослович (Ахо, Джарвис) – 56:38    

Таким образом, эта победа стала 300-й для главного тренера «ураганов» Рода Бриндамора за карьеру в НХЛ. Он вышел на первое место в истории лиги по скорости преодоления данной отметки. На это канадцу потребовалось всего 488 игр.

Напомним, 54-летний Бриндамор тренирует «Харрикейнз» с 2018 года. В 2021 году канадец получил награду «Джек Адамс Эворд», ежегодно вручаемую тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. Также он защищал цвета «ураганов» в качестве игрока с 2000 по 2010 год и в 2006 году помог «Каролине» стать обладателями Кубка Стэнли.

На данный момент «Каролина» занимает третье место в Столичном дивизионе с 45 очками.

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