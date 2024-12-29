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Дмитрий Орлов признан первой звездой матча «Каролина» — «Нью-Джерси»

Дмитрий Орлов признан первой звездой матча «Каролина» — «Нью-Джерси»
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Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Коттер – 22:56     1:1 Орлов (Уокер, Джарвис) – 39:30     1:2 Палат (Братт, Хэмилтон) – 41:05     2:2 Ахо (Рослович) – 41:56     3:2 Блейк (Котканиеми, Бёрнс) – 50:43 (pp)     4:2 Рослович (Джарвис, Уокер) – 52:06     5:2 Рослович (Ахо, Джарвис) – 56:38    

По итогам игры 33-летнего россиянина признали первой звездой матча. Орлов в общей сложности провёл на льду в этой встрече 20 минут и 3 секунды, закончив игру с показателем полезности «+3».

Статус второй звезды достался форварду «Харрикейнз» Джеку Рословичу, отметившемуся дублем и ассистом. Третьей звездой признали ещё одного нападающего «Каролины» Себастьяна Ахо, закончившего этот матч с голом и результативной передачей.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Орлов сыграл в 36 матчах за «ураганов», в которых набрал 17 (4+13) очков.

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