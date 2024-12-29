Дмитрий Орлов признан первой звездой матча «Каролина» — «Нью-Джерси»

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).

По итогам игры 33-летнего россиянина признали первой звездой матча. Орлов в общей сложности провёл на льду в этой встрече 20 минут и 3 секунды, закончив игру с показателем полезности «+3».

Статус второй звезды достался форварду «Харрикейнз» Джеку Рословичу, отметившемуся дублем и ассистом. Третьей звездой признали ещё одного нападающего «Каролины» Себастьяна Ахо, закончившего этот матч с голом и результативной передачей.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Орлов сыграл в 36 матчах за «ураганов», в которых набрал 17 (4+13) очков.