Тренер «Вашингтона» оценил состояние Овечкина после возвращения в матче с «Торонто»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал игру форварда и капитана клуба Александра Овечкина после победного матча с «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ (5:2).

«Я думаю, что он был неплох. Ему нужно время. Я знаю, что все мы хотим, чтобы он сразу же начал играть так, как он играл в Юте, но он пропустил много времени и ему нужно набираться игровой практики, чтобы восстановить форму. Мне кажется, что он был неплох сегодня, играл в тех ситуациях, в которых мы в нём нуждались», — сказал Карбери после матча.

Напомним, Овечкин в сегодняшней встрече отметился заброшенной шайбой. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 25 голов.

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси