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Тренер «Вашингтона» оценил состояние Овечкина после возвращения в матче с «Торонто»

Тренер «Вашингтона» оценил состояние Овечкина после возвращения в матче с «Торонто»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал игру форварда и капитана клуба Александра Овечкина после победного матча с «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ (5:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14     1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46     1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54     2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10     2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53     2:4 Уилсон (Чикран, Строум) – 52:36 (pp)     2:5 Овечкин (Протас, Дюбуа) – 56:37    

«Я думаю, что он был неплох. Ему нужно время. Я знаю, что все мы хотим, чтобы он сразу же начал играть так, как он играл в Юте, но он пропустил много времени и ему нужно набираться игровой практики, чтобы восстановить форму. Мне кажется, что он был неплох сегодня, играл в тех ситуациях, в которых мы в нём нуждались», — сказал Карбери после матча.

Напомним, Овечкин в сегодняшней встрече отметился заброшенной шайбой. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 25 голов.

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси

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