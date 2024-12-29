«Вашингтон» выдал 4-й результат в истории франшизы по скорости набора 50 очков в регулярке

В ночь с 28 на 29 декабря на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто прошёл матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре со счётом 5:2 одержали гости.

По итогам этого матча у «столичных» стало 50 очков в текущей регулярке. На это им понадобилось 35 матчей. Это четвёртый результат в истории франшизы по скорости достижения отметки в 50 очков в регулярном чемпионате.

На данный момент «Вашингтон» занимает второе место в Столичном дивизионе, однако по потерянным очкам является лидером не только в дивизионе, но и во всей Восточной конференции. «Кэпиталз» на одно очко уступают лидирующему «Нью-Джерси Дэвилз», однако у «Вашингтона» на четыре игры меньше.