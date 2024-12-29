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«Вашингтон» выдал 4-й результат в истории франшизы по скорости набора 50 очков в регулярке

«Вашингтон» выдал 4-й результат в истории франшизы по скорости набора 50 очков в регулярке
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В ночь с 28 на 29 декабря на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто прошёл матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14     1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46     1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54     2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10     2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53     2:4 Уилсон (Чикран, Строум) – 52:36 (pp)     2:5 Овечкин (Протас, Дюбуа) – 56:37    

По итогам этого матча у «столичных» стало 50 очков в текущей регулярке. На это им понадобилось 35 матчей. Это четвёртый результат в истории франшизы по скорости достижения отметки в 50 очков в регулярном чемпионате.

На данный момент «Вашингтон» занимает второе место в Столичном дивизионе, однако по потерянным очкам является лидером не только в дивизионе, но и во всей Восточной конференции. «Кэпиталз» на одно очко уступают лидирующему «Нью-Джерси Дэвилз», однако у «Вашингтона» на четыре игры меньше.

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