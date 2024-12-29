Александр Овечкин высказался о своей форме на фоне недавно залеченной травмы

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке сегодняшнего выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2), прокомментировал свою игру на фоне длительного отсутствия, связанного с восстановлением после травмы.
«Мне нужно найти ритм, почувствовать игру и постараться делать маленькие вещи, почувствовать шайбу. Сегодня я старался играть коротко и интенсивно, а потом сразу же уходить на смены», — сказал Овечкин в интервью после окончания матча.
Напомним, Овечкин сыграл впервые с 19 ноября. Благодаря голу в ворота «Торонто» он вышел на второе место списка снайперов сезона среди россиян. У Овечкина 16 голов, столько же у Никиты Кучерова и Артемия Панарина. Лидер по голам среди россиян — Кирилл Капризов, у него их 23.
Лучшие снайперы российского хоккея
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