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Овечкин поздравил партнёров с победой над «Торонто» словами из известной рэп-композиции

Овечкин поздравил партнёров с победой над «Торонто» словами из известной рэп-композиции
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Звёздный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин произнёс речь в раздевалке своей команды после сегодняшней победы над «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14     1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46     1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54     2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10     2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53     2:4 Уилсон (Чикран, Строум) – 52:36 (pp)     2:5 Овечкин (Протас, Дюбуа) – 56:37    

После игры 39-летний Овечкин получил в раздевалке золотую цепь, которую по традиции вручают лучшему игроку матча. Сразу после получения лидер «Кэпиталз» выступил с речью.

«Прежде всего спасибо за поддержку тренерам, персоналу. Они проделали отличную работу, чтобы я оставался в форме. Так что да, я счастлив вернуться. Dance (пер. «Танцуйте».— Прим. «Чемпионата»). Yeah, bands that make her dance», — сказал Овечкин в видеоролике, опубликованном в официальных соцсетях клуба.

Последняя фраза форварда «bands that make her dance» является названием композиции американского рэпера Джордана Майкла Хьюстона, известного как Juicy J, а сама фраза переводится как «Деньги заставят её танцевать».

Александр Овечкин Подробнее

Напомним, этот матч стал первым для российского суперфорварда после того, как он пропустил больше месяца из-за перелома ноги, полученного в игре с «Ютой» 19 ноября. Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.

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