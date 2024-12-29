Овечкин поздравил партнёров с победой над «Торонто» словами из известной рэп-композиции

Звёздный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин произнёс речь в раздевалке своей команды после сегодняшней победы над «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

После игры 39-летний Овечкин получил в раздевалке золотую цепь, которую по традиции вручают лучшему игроку матча. Сразу после получения лидер «Кэпиталз» выступил с речью.

«Прежде всего спасибо за поддержку тренерам, персоналу. Они проделали отличную работу, чтобы я оставался в форме. Так что да, я счастлив вернуться. Dance (пер. «Танцуйте».— Прим. «Чемпионата»). Yeah, bands that make her dance», — сказал Овечкин в видеоролике, опубликованном в официальных соцсетях клуба.

Последняя фраза форварда «bands that make her dance» является названием композиции американского рэпера Джордана Майкла Хьюстона, известного как Juicy J, а сама фраза переводится как «Деньги заставят её танцевать».

Напомним, этот матч стал первым для российского суперфорварда после того, как он пропустил больше месяца из-за перелома ноги, полученного в игре с «Ютой» 19 ноября. Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.