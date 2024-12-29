Прошлогодние чемпионы регулярки «Рейнджерс» опустились на последнее место своего дивизиона
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Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», ставший чемпионом регулярного чемпионата сезона-2023/2024, опустился на последнее, седьмое место в Столичном дивизионе НХЛ-2024/2025.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров – 02:27 (pp) 1:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 09:23 2:1 Макдона (Чирелли) – 18:11 (sh) 3:1 Пойнт (Кучеров) – 23:35 4:1 Чирелли (Хагель) – 25:02 (sh) 5:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 28:08 (pp) 5:2 Трочек (Линдгрен) – 40:13 (sh) 6:2 Пол – 54:12
Напомним, «Рейнджерс» уступили в гостях «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:6. Таким образом, «копы» проиграли третий матч кряду, остались с 33 очками и идут на 13-й строчке в Восточной конференции.
В минувшем сезоне «копы» со 114 очками после 82 игр стали лидерами Востока. В Кубке Стэнли «Рейнджерс» дошли до финала конференции, где уступили будущим чемпионам — «Флориде Пантерз» со счётом 2-4 в серии.
Кроме того, российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин был заменён после пяти пропущенных шайб.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
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