Прошлогодние чемпионы регулярки «Рейнджерс» опустились на последнее место своего дивизиона

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», ставший чемпионом регулярного чемпионата сезона-2023/2024, опустился на последнее, седьмое место в Столичном дивизионе НХЛ-2024/2025.

Напомним, «Рейнджерс» уступили в гостях «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:6. Таким образом, «копы» проиграли третий матч кряду, остались с 33 очками и идут на 13-й строчке в Восточной конференции.

В минувшем сезоне «копы» со 114 очками после 82 игр стали лидерами Востока. В Кубке Стэнли «Рейнджерс» дошли до финала конференции, где уступили будущим чемпионам — «Флориде Пантерз» со счётом 2-4 в серии.

Кроме того, российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин был заменён после пяти пропущенных шайб.

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