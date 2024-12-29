Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Прошлогодние чемпионы регулярки «Рейнджерс» опустились на последнее место своего дивизиона

Прошлогодние чемпионы регулярки «Рейнджерс» опустились на последнее место своего дивизиона
Комментарии

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», ставший чемпионом регулярного чемпионата сезона-2023/2024, опустился на последнее, седьмое место в Столичном дивизионе НХЛ-2024/2025.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров – 02:27 (pp)     1:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 09:23     2:1 Макдона (Чирелли) – 18:11 (sh)     3:1 Пойнт (Кучеров) – 23:35     4:1 Чирелли (Хагель) – 25:02 (sh)     5:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 28:08 (pp)     5:2 Трочек (Линдгрен) – 40:13 (sh)     6:2 Пол – 54:12    

Напомним, «Рейнджерс» уступили в гостях «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:6. Таким образом, «копы» проиграли третий матч кряду, остались с 33 очками и идут на 13-й строчке в Восточной конференции.

В минувшем сезоне «копы» со 114 очками после 82 игр стали лидерами Востока. В Кубке Стэнли «Рейнджерс» дошли до финала конференции, где уступили будущим чемпионам — «Флориде Пантерз» со счётом 2-4 в серии.

Кроме того, российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин был заменён после пяти пропущенных шайб.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Кучеров обошёл Капризова и приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android