Торторелла: если придётся убрать Мичкова из состава или усадить на скамейку, я это сделаю

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла ответил на вопрос, почему не выпускал на лёд российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова в третьем периоде сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:1).

«Дело было в уровне его борьбы, энергии. Катание, энергия — ничего из этого не было. Вы видели перед паузой, что ему было тяжело. Если нужно будет убрать его из состава, я это сделаю. Или усажу его на скамейку во время периода. Это было моим решением», — приводит слова Тортореллы пресс-служба НХЛ.

Отметим, что этот матч стал уже седьмым подряд для 20-летнего Мичкова, в котором он не смог отметиться набранными очками. На данный момент он провёл 34 матча в текущей регулярке, в которых набрал 27 (11+16) очков.