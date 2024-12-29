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Торторелла: если придётся убрать Мичкова из состава или усадить на скамейку, я это сделаю

Торторелла: если придётся убрать Мичкова из состава или усадить на скамейку, я это сделаю
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла ответил на вопрос, почему не выпускал на лёд российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова в третьем периоде сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Бринк, Йорк) – 24:03     1:1 Терри (Гудас, ЛаКомбе) – 35:38     1:2 Фрост (Лотон) – 45:57     1:3 Фараби – 57:40    

«Дело было в уровне его борьбы, энергии. Катание, энергия — ничего из этого не было. Вы видели перед паузой, что ему было тяжело. Если нужно будет убрать его из состава, я это сделаю. Или усажу его на скамейку во время периода. Это было моим решением», — приводит слова Тортореллы пресс-служба НХЛ.

Матвей Мичков Подробнее

Отметим, что этот матч стал уже седьмым подряд для 20-летнего Мичкова, в котором он не смог отметиться набранными очками. На данный момент он провёл 34 матча в текущей регулярке, в которых набрал 27 (11+16) очков.

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