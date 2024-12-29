НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 29 декабря

29 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В ночь с 28 на 29 декабря на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в игре со счётом 5:2 одержали гости. В этом матче впервые после травмы принял участие капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Россиянин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке встречи. Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 25 голов.