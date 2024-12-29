НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 29 декабря
Поделиться
29 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дак (Ньюхук, Гуле) – 21:39 0:2 Дак (Ньюхук) – 33:51 0:3 Эванс – 37:19 (sh) 0:4 Кофилд (Слафковски) – 54:17
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Капанен (Браун, Эмберсон) – 09:43 1:1 Байфилд (Фёгеле, Кларк) – 12:32 2:1 Фёгеле (Спенс, Байфилд) – 17:35 2:2 Ньюджент-Хопкинс – 23:20 (pp) 2:3 Арвидссон (Подколзин, Драйзайтль) – 31:59 3:3 Жанно (Спенс, Фёгеле) – 42:32 4:3 Байфилд (Дано, Кемпе) – 63:19
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 5
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Бёзер (Дебраск, Миллер) – 16:03 (pp) 1:1 Бенирс (Олексяк) – 21:18 2:1 Гарланд (Блюгерс, Суси) – 28:36 3:1 Бёзер (Суси, Хайнен) – 35:14 4:1 Дебраск (Миллер, Форборт) – 43:09 4:2 Шварц (Данн, Спронг) – 55:15 4:3 Данн – 58:48 4:4 Шварц (Бьёркстранд) – 59:10 4:5 Данн – 62:15
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Бринк, Йорк) – 24:03 1:1 Терри (Гудас, ЛаКомбе) – 35:38 1:2 Фрост (Лотон) – 45:57 1:3 Фараби – 57:40
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Коттер – 22:56 1:1 Орлов (Уокер, Джарвис) – 39:30 1:2 Палат (Братт, Хэмилтон) – 41:05 2:2 Ахо (Рослович) – 41:56 3:2 Блейк (Котканиеми, Бёрнс) – 50:43 (pp) 4:2 Рослович (Джарвис, Уокер) – 52:06 5:2 Рослович (Ахо, Джарвис) – 56:38
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Штюцле (Батерсон, Ткачук) – 10:40 (pp) 0:2 Грейг (Шабо, Жиру) – 24:03 (pp) 1:2 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 32:46 2:2 Шайфли (Элерс, Миллер) – 35:01 3:2 Виларди (Элерс, Коннор) – 49:47 (pp) 4:2 Элерс (Стэнли) – 51:19
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров – 02:27 (pp) 1:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 09:23 2:1 Макдона (Чирелли) – 18:11 (sh) 3:1 Пойнт (Кучеров) – 23:35 4:1 Чирелли (Хагель) – 25:02 (sh) 5:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 28:08 (pp) 5:2 Трочек (Линдгрен) – 40:13 (sh) 6:2 Пол – 54:12
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Бразо (Карло, Лорей) – 02:29 2:0 Гики – 26:29 3:0 Пастрняк (Гики, Заха) – 28:18 4:0 Кёпке – 46:06
В ночь с 28 на 29 декабря на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в игре со счётом 5:2 одержали гости. В этом матче впервые после травмы принял участие капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Россиянин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке встречи. Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 25 голов.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14 1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46 1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54 2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10 2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53 2:4 Уилсон (Чикран, Строум) – 52:36 (pp) 2:5 Овечкин (Протас, Дюбуа) – 56:37
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пажо (Барзал) – 14:47 1:1 Бантинг (Ракелль) – 16:03 (pp) 2:1 Дюклер (Палмьери, Нельсон) – 25:39 3:1 Ли – 28:36 4:1 Сизикас (Романов, Хорват) – 29:39 4:2 Аччари (Ньето, Карлссон) – 33:49 4:3 Ракелль (Грызлик, Малкин) – 39:56 5:3 Сизикас (Хольмстрём) – 54:43 6:3 Ли – 59:36
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Юбердо (Уигар, Кадри) – 04:40 1:1 Селебрини (Веннберг, Тоффоли) – 23:04 (pp) 1:2 Баклунд (Кадри, Андерссон) – 26:50 (pp) 1:3 Юбердо – 59:59
Комментарии
- 29 декабря 2024
-
08:50
-
08:36
-
08:30
-
08:16
-
08:10
-
08:03
-
08:00
-
07:55
-
07:34
-
07:27
-
07:18
-
06:59
-
06:55
-
06:45
-
06:32
-
06:21
-
06:16
-
06:14
-
05:59
-
05:52
-
05:47
-
05:39
-
05:36
-
05:32
-
05:16
-
05:00
-
04:50
-
04:35
-
04:22
-
03:19
-
03:13
-
03:13
-
02:44
-
02:39
-
02:19