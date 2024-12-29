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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 29 декабря

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 29 декабря
Комментарии

29 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дак (Ньюхук, Гуле) – 21:39     0:2 Дак (Ньюхук) – 33:51     0:3 Эванс – 37:19 (sh)     0:4 Кофилд (Слафковски) – 54:17    
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Капанен (Браун, Эмберсон) – 09:43     1:1 Байфилд (Фёгеле, Кларк) – 12:32     2:1 Фёгеле (Спенс, Байфилд) – 17:35     2:2 Ньюджент-Хопкинс – 23:20 (pp)     2:3 Арвидссон (Подколзин, Драйзайтль) – 31:59     3:3 Жанно (Спенс, Фёгеле) – 42:32     4:3 Байфилд (Дано, Кемпе) – 63:19    
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 5
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Бёзер (Дебраск, Миллер) – 16:03 (pp)     1:1 Бенирс (Олексяк) – 21:18     2:1 Гарланд (Блюгерс, Суси) – 28:36     3:1 Бёзер (Суси, Хайнен) – 35:14     4:1 Дебраск (Миллер, Форборт) – 43:09     4:2 Шварц (Данн, Спронг) – 55:15     4:3 Данн – 58:48     4:4 Шварц (Бьёркстранд) – 59:10     4:5 Данн – 62:15    
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Бринк, Йорк) – 24:03     1:1 Терри (Гудас, ЛаКомбе) – 35:38     1:2 Фрост (Лотон) – 45:57     1:3 Фараби – 57:40    
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Коттер – 22:56     1:1 Орлов (Уокер, Джарвис) – 39:30     1:2 Палат (Братт, Хэмилтон) – 41:05     2:2 Ахо (Рослович) – 41:56     3:2 Блейк (Котканиеми, Бёрнс) – 50:43 (pp)     4:2 Рослович (Джарвис, Уокер) – 52:06     5:2 Рослович (Ахо, Джарвис) – 56:38    
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Штюцле (Батерсон, Ткачук) – 10:40 (pp)     0:2 Грейг (Шабо, Жиру) – 24:03 (pp)     1:2 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 32:46     2:2 Шайфли (Элерс, Миллер) – 35:01     3:2 Виларди (Элерс, Коннор) – 49:47 (pp)     4:2 Элерс (Стэнли) – 51:19    
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров – 02:27 (pp)     1:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 09:23     2:1 Макдона (Чирелли) – 18:11 (sh)     3:1 Пойнт (Кучеров) – 23:35     4:1 Чирелли (Хагель) – 25:02 (sh)     5:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 28:08 (pp)     5:2 Трочек (Линдгрен) – 40:13 (sh)     6:2 Пол – 54:12    
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Бразо (Карло, Лорей) – 02:29     2:0 Гики – 26:29     3:0 Пастрняк (Гики, Заха) – 28:18     4:0 Кёпке – 46:06    

В ночь с 28 на 29 декабря на льду «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в игре со счётом 5:2 одержали гости. В этом матче впервые после травмы принял участие капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Россиянин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке встречи. Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 25 голов.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14     1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46     1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54     2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10     2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53     2:4 Уилсон (Чикран, Строум) – 52:36 (pp)     2:5 Овечкин (Протас, Дюбуа) – 56:37    
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пажо (Барзал) – 14:47     1:1 Бантинг (Ракелль) – 16:03 (pp)     2:1 Дюклер (Палмьери, Нельсон) – 25:39     3:1 Ли – 28:36     4:1 Сизикас (Романов, Хорват) – 29:39     4:2 Аччари (Ньето, Карлссон) – 33:49     4:3 Ракелль (Грызлик, Малкин) – 39:56     5:3 Сизикас (Хольмстрём) – 54:43     6:3 Ли – 59:36    
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Юбердо (Уигар, Кадри) – 04:40     1:1 Селебрини (Веннберг, Тоффоли) – 23:04 (pp)     1:2 Баклунд (Кадри, Андерссон) – 26:50 (pp)     1:3 Юбердо – 59:59    
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