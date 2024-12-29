Задоров заступился за партнёра и подрался с Оливье в матче НХЛ

В Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» уверенно обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:0.

В середине третьего периода российский защитник «Бостона» Никита Задоров вступился за партнёра по команде и подрался с тафгаем «Коламбуса» Мэтью Оливье, проведшим жёсткий силовой приём на защитнике «Брюинз» Чарли Макэвое. Оба хоккеиста получили по пять минут за драку, а Задоров был наказан дополнительными двумя минутами штрафа за грубость, как зачинщик драки.

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Отметим, что для Оливье это была вторая драка в матче. Форвард «Коламбуса» вступил в кулачный бой на старте встречи с нападающим «Бостона» Марком Кастелицем.