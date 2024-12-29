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Задоров заступился за партнёра и подрался с Оливье в матче НХЛ

Задоров заступился за партнёра и подрался с Оливье в матче НХЛ
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В Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» уверенно обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Бразо (Карло, Лорей) – 02:29     2:0 Гики – 26:29     3:0 Пастрняк (Гики, Заха) – 28:18     4:0 Кёпке – 46:06    

В середине третьего периода российский защитник «Бостона» Никита Задоров вступился за партнёра по команде и подрался с тафгаем «Коламбуса» Мэтью Оливье, проведшим жёсткий силовой приём на защитнике «Брюинз» Чарли Макэвое. Оба хоккеиста получили по пять минут за драку, а Задоров был наказан дополнительными двумя минутами штрафа за грубость, как зачинщик драки.

ВИДЕО

Отметим, что для Оливье это была вторая драка в матче. Форвард «Коламбуса» вступил в кулачный бой на старте встречи с нападающим «Бостона» Марком Кастелицем.

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