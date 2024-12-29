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Видео: игроки и сотрудники «Вашингтона» бурно встречают Овечкина в раздевалке после матча

Видео: игроки и сотрудники «Вашингтона» бурно встречают Овечкина в раздевалке после матча
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Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке сегодняшнего выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) и был тепло встречен представителями клуба и игроками в раздевалке после игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Таварес (Бенуа, Пасиоретти) – 03:14     1:1 Манджапане (Лапьер) – 04:46     1:2 Чикран (ван Римсдайк, Рэддиш) – 08:54     2:2 Макманн (Доми, Марнер) – 28:10     2:3 Дауд (Сандин, Манджапане) – 29:53     2:4 Уилсон (Чикран, Строум) – 52:36 (pp)     2:5 Овечкин (Протас, Дюбуа) – 56:37    

Когда Овечкин вошёл в раздевалку после окончания встречи с «Торонто», всё внимание было приковано к нему. Находившиеся там игроки и клубный персонал громко поприветствовали россиянина.

ВИДЕО

Напомним, игра с «Торонто» стала для Овечкина первой после травмы, полученной по ходу матча с «Ютой» в ноябре. Тогда Александр сломал малоберцовую кость.

Овечкин продолжает тренироваться в период восстановления

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