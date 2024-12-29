Видео: игроки и сотрудники «Вашингтона» бурно встречают Овечкина в раздевалке после матча

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке сегодняшнего выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) и был тепло встречен представителями клуба и игроками в раздевалке после игры.

Когда Овечкин вошёл в раздевалку после окончания встречи с «Торонто», всё внимание было приковано к нему. Находившиеся там игроки и клубный персонал громко поприветствовали россиянина.

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Напомним, игра с «Торонто» стала для Овечкина первой после травмы, полученной по ходу матча с «Ютой» в ноябре. Тогда Александр сломал малоберцовую кость.

Овечкин продолжает тренироваться в период восстановления