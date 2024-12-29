Овечкин забил гол после возвращения, Мурзин — чемпион мира по рапиду. Главное к утру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в первой игре после возвращения забил гол, чем помог своей команде победить «Торонто Мэйпл Лифс», 18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду, который проходил в Нью-Йорке (США), полузащитник московского «Динамо» Бителло согласился перейти в «Ботафого». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».