Овечкин забил гол после возвращения, Мурзин — чемпион мира по рапиду. Главное к утру
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в первой игре после возвращения забил гол, чем помог своей команде победить «Торонто Мэйпл Лифс», 18-летний российский шахматист Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду, который проходил в Нью-Йорке (США), полузащитник московского «Динамо» Бителло согласился перейти в «Ботафого». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Овечкина в первой игре после возвращения помог «Вашингтону» победить «Торонто».
- 18-летний россиянин Володар Мурзин стал чемпионом мира 2024 года по рапиду.
- Бителло принял предложение «Ботафого», клубу осталось договориться с «Динамо» — ge.globo.
- Три очка Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть «Рейнджерс». У Панарина гол.
- Московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в финале Кубка России по волейболу.
- «Интер» разгромил «Кальяри» и возглавил турнирную таблицу Серии А.
- «Аталанта» вырвала ничью в концовке матча 18-го тура Серии А с «Лацио».
- Александр Овечкин установил рекорд НХЛ всех времён в матче с «Торонто».
- Сборная Чехии разгромила Казахстан, забив 14 голов в матче МЧМ-2025.
- Норвежские биатлонисты Кноттен и Легрейд стали победителями Рождественской гонки звёзд.
- Дубль Галимова помог «Ак Барсу» всухую обыграть «Трактор».
- 31 очко Дюранта не спасло «Финикс» от поражения в игре с «Голден Стэйт». У Карри — 22 очка.
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