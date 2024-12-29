30 сейвов Ярослава Аскарова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Калгари»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе» и «Калгари». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Юбердо (Уигар, Кадри) – 04:40 1:1 Селебрини (Веннберг, Тоффоли) – 23:04 (pp) 1:2 Баклунд (Кадри, Андерссон) – 26:50 (pp) 1:3 Юбердо – 59:59
За «Калгари» заброшенными шайбами отметились Микаэль Баклунд и Джонатан Юбердо, оформивший дубль голом в пустые ворота на последней секунде матча. Единственную шайбу в составе хозяев забросил нападающий Маклин Селебрини. Отметим отсутствие в составе «Калгари» российских хоккеистов Андрея Кузьменко и Даниила Мироманова. За «Шаркс» в запасе остался форвард Николай Коваленко. Российский вратарь «акул» Ярослав Аскаров отразил 30 бросков, пропустил два гола и был признан второй звездой матча.
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