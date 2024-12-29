«Он увлекает хоккейный мир». Уилсон высказался о возвращении Овечкина после травмы

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о возвращении российского нападающего Александра Овечкина после перелома ноги. Россиянин принял участие в матче с «Торонто» (5:2) и отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке встречи.

«Все в воодушевлении, мы тоже. Когда он выходит на лёд, люди взбираются друг на друга, чтобы снять видео с ним. Он увлекает хоккейный мир в это безумное путешествие, он настоящая рок-звезда! Молоток, и мы его любим», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».

Напомним, Овечкин сыграл впервые с 19 ноября. Благодаря голу в ворота «Торонто» он вышел на второе место списка снайперов сезона среди россиян. У Овечкина 16 голов, столько же у Никиты Кучерова и Артемия Панарина. Лидер по голам среди россиян — Кирилл Капризов, у него их 23.