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В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 6:2.

Защитник Виктор Хедман установил клубный рекорд «Тампа-Бэй» по сыгранным матчам. Эта игра стала для шведского игрока обороны 1083-й за «Лайтнинг». Хедман превзошёл результат бывшего капитана «молний» Стивена Стэмкоса.

Хедман также является рекордсменом «Тампа-Бэй» по количеству результативных передач. Шведский защитник всю карьеру провёл в составе «Лайтнинг». На счету Хедмана 1083 матча в регулярных чемпионатах и 756 (160+596) очков.

«Молнии» набрали 42 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Копы» проиграли третий матч кряду, остались с 33 очками и идут последними в Столичном дивизионе.