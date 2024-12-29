Назаров отреагировал на гол Овечкина в первом матче после тяжёлой травмы

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на гол капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в первом матче после тяжёлой травмы. Россиянин забросил шайбу в пустые ворота в концовке игры с «Торонто» (5:2).

«Многие смотрели первый матч с участием Овечкина после его восстановления от травмы. Очень интересная игра, Саша молодец, что забил, проявил свои лидерские качества и силу духа. По себе знаю, что не первый матч в таких ситуациях самый сложный, а следующие пять. Эмоциональный фон зашкаливает, важно грамотно подготовиться и постепенно набирать форму.

Мы живём в непростое время, многополярный мир наступил. Не зря все выступления нашего национального лидера разлетаются на цитаты во всех мировых СМИ. Всем нашим недоброжелателям это очень сильно не нравится. Но мы должны понимать, что они будут делать всё возможное, чтобы помешать нам. У нас своя дорога, которую мы пройдём единой семьёй. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.