Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Должок за Данила Башкирова». В «Салавате» оценили обмен с «Металлургом»

«Должок за Данила Башкирова». В «Салавате» оценили обмен с «Металлургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал обмен с «Металлургом», в результате которого состав уфимского клуба пополнил нападающий Скотт Уилсон.

– «Металлург» вышел сам на вас со Скоттом Уилсоном?
– Должок за Данила Башкирова, так что 1:1. Мы договорились, что проблем теперь нет, продолжаем дружить. Мы благодарны магнитогорцам, что они нам первым написали, — цитирует Баширова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 32-летний нападающий сыграл 30 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Напомним, Уилсон пополнил состав магнитогорского клуба в мае 2024 года. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги канадский форвард провёл 139 встреч, в которых записал на свой счёт 46 голов и 32 результативные передачи с показателем полезности «-1».

Материалы по теме
Официально
«Салават Юлаев» объявил о переходе Скотта Уилсона из «Металлурга» в результате обмена
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android