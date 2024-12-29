«Должок за Данила Башкирова». В «Салавате» оценили обмен с «Металлургом»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал обмен с «Металлургом», в результате которого состав уфимского клуба пополнил нападающий Скотт Уилсон.

– «Металлург» вышел сам на вас со Скоттом Уилсоном?

– Должок за Данила Башкирова, так что 1:1. Мы договорились, что проблем теперь нет, продолжаем дружить. Мы благодарны магнитогорцам, что они нам первым написали, — цитирует Баширова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 32-летний нападающий сыграл 30 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Напомним, Уилсон пополнил состав магнитогорского клуба в мае 2024 года. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги канадский форвард провёл 139 встреч, в которых записал на свой счёт 46 голов и 32 результативные передачи с показателем полезности «-1».