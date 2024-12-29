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«Ситуация непростая, есть проблемы». Гендиректор «Салавата Юлаева» — о бюджете команды

«Ситуация непростая, есть проблемы». Гендиректор «Салавата Юлаева» — о бюджете команды
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о возможном увеличении бюджета клуба и проблемах с выплатами зарплат по графику.

– Весной обсуждалось, что бюджет может быть повышен. Какая ситуация сейчас?
– Ситуация непростая, последние два года есть проблемы. Правительство занимается своими вопросами, попросили воспользоваться своими внутренними резервами, чтобы решать проблемы самостоятельно. Но мы всегда знаем, что у нас есть помощник – правительство. Вчера я разговаривал с главой Республики, он понял, что наши резервы кончились, и будет оказана помощь. Надеемся, что мы вернёмся к распределению бюджета, как это было до 2019 года. Все понимают, что так продолжаться не может. Надеемся на главного спонсора, чтобы решить проблемы с бюджетом на следующий год.

– Речь о том, чтобы средства приходили стабильно? Или дело в объёме?
– Вопрос в объёме. Когда деньги заканчиваются, мы задействуем свои резервы. Потом уже берём кредитные ресурсы. Глава Республики всё понял и пошёл нам навстречу, — цитирует Баширова пресс-служба клуба.

Отметим, что по ходу текущего и прошлого сезонов в уфимском клубе наблюдались задержки по выплатам заработных плат игрокам и работникам «Салавата Юлаева».

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