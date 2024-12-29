Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очень по-доброму приняли». Окулов поделился впечатлениями о первых днях в «Авангарде»

«Очень по-доброму приняли». Окулов поделился впечатлениями о первых днях в «Авангарде»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов поделился эмоциями от дебютного матча за омскую команду. Форвард отметился дублем и результативной передачей в победной игре с «Ладой» (7:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 6
Лада
Тольятти
1:0 Буше – 04:58 (5x5)     2:0 Гуляев (Маклауд, Башкиров) – 05:52 (5x5)     2:1 Юртайкин (Алтыбармакян, Баранцев) – 06:38 (5x5)     3:1 Каблуков (Холодилин) – 07:32 (5x5)     3:2 Шараканов (Грошев, Бикмуллин) – 10:57 (5x5)     3:3 Шараканов (Баранцев, Романов) – 23:40 (5x5)     4:3 Окулов (Буше, Прохоркин) – 24:32 (5x5)     5:3 Окулов – 28:17 (4x5)     6:3 Игумнов (Прохоркин, Якупов) – 28:41 (5x5)     6:4 Калабушкин (Кугрышев, Волков) – 39:51 (5x5)     6:5 Кугрышев (Волков) – 41:50 (5x5)     7:5 Маклауд (Окулов, Шарипзянов) – 42:29 (5x4)     7:6 Неколенко (Михайлов) – 53:30 (5x5)    

— Невероятный матч с «Ладой» получился! Как это выглядело с твоей стороны?
— Да уж (смеётся). Конечно, всегда приятно набирать очки, но, как я уже сказал сразу после игры, я очень благодарен ребятам – партнёрам и персоналу. Подсказали, направили, очень по-доброму приняли, и это сильно помогло мне после долгого периода в ЦСКА адаптироваться с первой же игры в «Авангарде». Получилась хорошая игра сегодня, но это только мой первый матч, и впереди ещё очень много работы. Мне нужно оставаться в этом же темпе и приносить пользу команде, — сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Константином Окуловым читайте на «Чемпионате»:
«Даже рад, что именно так всё вышло». Первое интервью с Окуловым после обмена в «Авангард»
Эксклюзив
«Даже рад, что именно так всё вышло». Первое интервью с Окуловым после обмена в «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android