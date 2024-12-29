«Очень по-доброму приняли». Окулов поделился впечатлениями о первых днях в «Авангарде»

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов поделился эмоциями от дебютного матча за омскую команду. Форвард отметился дублем и результативной передачей в победной игре с «Ладой» (7:6).
— Невероятный матч с «Ладой» получился! Как это выглядело с твоей стороны?
— Да уж (смеётся). Конечно, всегда приятно набирать очки, но, как я уже сказал сразу после игры, я очень благодарен ребятам – партнёрам и персоналу. Подсказали, направили, очень по-доброму приняли, и это сильно помогло мне после долгого периода в ЦСКА адаптироваться с первой же игры в «Авангарде». Получилась хорошая игра сегодня, но это только мой первый матч, и впереди ещё очень много работы. Мне нужно оставаться в этом же темпе и приносить пользу команде, — сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 29 декабря 2024
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