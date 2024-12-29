Константин Окулов рассказал, как произошёл его обмен из ЦСКА в «Авангард»

Нападающий Константин Окулов рассказал, что его обмен из ЦСКА в «Авангард» произошёл в течение пары дней.

— Твой обмен из ЦСКА в «Авангард» стал неожиданностью. Как всё произошло?

— На всё ушло буквально пару дней. Агент позвонил и сказал, что будет обмен. Я говорю: «Ну хорошо, это карьера, всякое бывает». Тут самое тяжёлое – разобраться с семьёй. Дети, переезд, тут надо всё решить. А так, мне сказали про обмен, вечером подтвердили, что это точно будет «Авангард», и через день я уже вылетел в Омск и потом сразу почти вышел на тренировку, — сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.