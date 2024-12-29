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Расписание матчей МЧМ по хоккею — 2025 на 29 декабря 2024 года

Расписание матчей МЧМ по хоккею — 2025 на 29 декабря 2024 года
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29 декабря в столице Канады Оттаве пройдут очередные матчи 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Всего состоится четыре игры.

U20 ЧМ-2025 . Группа B
29 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Швейцария U20
Не начался
Швеция U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U20 ЧМ-2025 . Группа A
29 декабря 2024, воскресенье. 22:30 МСК
США U20
Не начался
Финляндия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U20 ЧМ-2025 . Группа B
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Чехия U20
Не начался
Словакия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U20 ЧМ-2025 . Группа A
30 декабря 2024, понедельник. 03:30 МСК
Канада U20
Не начался
Германия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи группы А проходят на арене «Оттава Сенаторз» вместимостью 18 652 зрителя. Местом проведения матчей группы B стала «Ти-Ди Плэйс Арена». Она вмещает 9862 зрителя.

Напомним, финальный матч турнира пройдёт в ночь на 6 января на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.

Отметим, что молодёжная сборная России пропускает мировое первенство из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
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