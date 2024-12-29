Окулов — про свой обмен из ЦСКА: прекрасно понимаю руководителей клуба

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов заявил, что понимает руководство ЦСКА, решившее обменять его в омский клуб.

— В чём причина того, что этот сезон в ЦСКА у тебя получался значительно слабее предыдущих?

— Да, не очень хорошая первая половина сезона, из чего и вытек, собственно, этот обмен. Прежде всего хочу сказать, что у меня ни к кому никаких претензий нет. Я прекрасно понимаю руководителей ЦСКА: если хоккеист, который должен набирать очки, этого не делает, то… В каком-то смысле я даже рад, что именно так сейчас всё вышло. Да, это тяжёлый бытовой момент, но это также новые эмоции. Снова, как в 20 лет, буду доказывать сам себе, что чего-то стою, и я хочу сейчас получать удовольствие, наслаждение от хоккея, улыбаться и приносить пользу «Авангарду».

— Возможно, где-то не попал в требования, систему Ильи Воробьёва в ЦСКА?

— Нет, с Ильёй Петровичем всё было отлично. Даже при моей не лучшей статистике он всегда подсказывал, давал мне игровое время, в том же большинстве я всегда играл. Так что с тренерским штабом всегда были хорошие взаимоотношения, просто где-то чуть не пошло, забуксовал и не смог выбраться из этой ситуации. Может, и хорошо, что появился такой шанс взбодрить себя, — сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.