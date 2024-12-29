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«Тут ведь не я выбирал». Новосибирец Окулов — о переходе в омский «Авангард»

«Тут ведь не я выбирал». Новосибирец Окулов — о переходе в омский «Авангард»
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Нападающий «Авангарда» Константин Окулов рассказал, как относится к негативной реакции новосибирских болельщиков на его переход в омский клуб. Форвард является уроженцем Новосибирска и воспитанником «Сибири».

— Твой переход в «Авангард» вызвал весьма болезненную реакцию у некоторых новосибирских болельщиков. Вообще, ты рассматривал переход в таком контексте?
— Да рассматривал или нет…Тут ведь не я выбирал. Разумеется, у меня нет абсолютно никаких претензий, что я перешёл в «Авангард». Просто в принципе ЦСКА решал, куда мне ехать, я тут человек подневольный, — сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Константином Окуловым читайте на «Чемпионате»:
«Даже рад, что именно так всё вышло». Первое интервью с Окуловым после обмена в «Авангард»
Эксклюзив
«Даже рад, что именно так всё вышло». Первое интервью с Окуловым после обмена в «Авангард»
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