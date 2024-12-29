«Тут ведь не я выбирал». Новосибирец Окулов — о переходе в омский «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов рассказал, как относится к негативной реакции новосибирских болельщиков на его переход в омский клуб. Форвард является уроженцем Новосибирска и воспитанником «Сибири».

— Твой переход в «Авангард» вызвал весьма болезненную реакцию у некоторых новосибирских болельщиков. Вообще, ты рассматривал переход в таком контексте?

— Да рассматривал или нет…Тут ведь не я выбирал. Разумеется, у меня нет абсолютно никаких претензий, что я перешёл в «Авангард». Просто в принципе ЦСКА решал, куда мне ехать, я тут человек подневольный, — сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.