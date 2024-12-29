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«Ак Барс» одержал волевую победу над «Авангардом» и стал победителем 2-го тура «КХЛ 3х3»

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Авангардом» и стал победителем 2-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 29 декабря, завершился 2-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 2-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 6
Авангард
Омск
0:1 Рыбин (Рейзвих) – 01:10 (3x3)     0:2 Будкаев (Фрибус) – 02:54 (3x3)     1:2 Хмелевский (Крикунов) – 04:59 (3x3)     1:3 Макаров (Коротков) – 06:06 (3x3)     1:4 Коротков (Калашников) – 17:28 (3x3)     1:5 Рыбин (Фрибус) – 18:24 (3x3)     1:6 Будкаев (Рыбин) – 19:27 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 2-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 10:50 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
8 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Дрожжин – 00:29 (3x3)     1:1 Слыш (Коробов) – 02:27 (3x3)     2:1 Курбанов (Дрожжин) – 03:49 (3x3)     3:1 Шляхтов (Орлов) – 05:31 (3x3)     4:1 Дрожжин (Горохов) – 08:27 (3x3)     5:1 Шляхтов (Дрожжин) – 12:16 (3x3)     5:2 Лукашевич – 12:40     6:2 Илья Иванов (Орлов) – 13:03 (3x3)     7:2 Курбанов – 13:33 (3x3)     8:2 Горохов (Дрожжин) – 15:01 (3x3)     8:3 Лоновенко (Анисимов) – 15:53 (3x3)    

В суперигре встретились «Ак Барс» и «Авангард». Казанский клуб отыгрался со счёта 0:3 и одержал волевую победу.

Чемпионат КХЛ 3х3 . Суперигра
29 декабря 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Авангард
Омск
0:1 Макаров (Коротков) – 00:07 (3x3)     0:2 Макаров (Калашников) – 03:29 (3x3)     0:3 Макаров – 11:41     1:3 Илья Иванов – 12:21     2:3 Муравьёв (Горохов) – 15:13 (3x3)     3:3 Горохов (Муравьёв) – 18:59 (3x3)     4:3 Дрожжин – 19:32    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут. 3-й тур начнётся 3 января.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

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