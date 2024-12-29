«Ак Барс» одержал волевую победу над «Авангардом» и стал победителем 2-го тура «КХЛ 3х3»

Сегодня, 29 декабря, завершился 2-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
В суперигре встретились «Ак Барс» и «Авангард». Казанский клуб отыгрался со счёта 0:3 и одержал волевую победу.
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут. 3-й тур начнётся 3 января.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
- 29 декабря 2024
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